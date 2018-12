Ad Ascoli Piceno luminarie videomapping

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 12 DIC - Natale di arte, cultura e luci ad Ascoli Piceno dove le star sono le luminarie video mapping che animano la facciata del Palazzo Arengo a piazza Arringo con un suggestivo effetto visivo: neve e le stelle che cadono su abeti innevati in uno sfondo blu notte che colora le bianche pietre di travertino. Piazza Arringo è il cuore pulsante delle festività ascolane. Ospita il Villaggio di Natale, con la tradizionale pista di pattinaggio e il mercatino con prodotti della norcineria marchigiana e l'oggettistica tipica del periodo. Piace anche l'addobbo luminoso di piazza Ventidio Basso: ascolani e visitatori la attraversano per dirigersi verso il ponte romano. l'arte è rappresentata da Zona Rossa Cracking Art: dalle terrazze e dai merli di Piazza del Popolo faranno capolino, illuminati da luci a led pinguini, orsi, suricati, lupi, rane e chiocciole. Un elefante a grandezza naturale appoggerà il capo sul suo omologo in travertino che orna l'ingresso della sede della Fondazione Carisap.