Discoteca, silenzio in Consiglio Marche

Il Consiglio regionale delle Marche ha osservato in apertura della seduta odierna un minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Corinaldo. Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre sei persone (cinque ragazzi tra i 14 e i 16 anni e una donna di 39 anni, venuta ad accompagnare la figlia undicenne) sono morti nella calca all'uscita della discoteca Lanterna azzurra. Per il fatto sono indagate otto persone, tra cui un minorenne.