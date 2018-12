Discoteca, Ceriscioli. monito sicurezza

(ANSA) - ANCONA, 8 DIC - "Da questa tragedia deve venire il monito alle istituzioni perché mettano in campo tutte le attività necessarie a garantire la sicurezza dei nostri ragazzi". Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, che sta seguendo la vicenda della discoteca di Corinaldo dall'Ospedale di Torrette di Ancona. "Il messaggio per tutti coloro che gestiscono strutture che accolgono centinaia di persone - ha sottolineato - è che devono operare al meglio e secondo le regole, perché nelle loro mani ricade una grande responsabilità. Il rispetto delle regole non è qualcosa di esteriore, ma salvaguarda la vita delle persone". La Regione ha annullato la Giornata delle Marche in programma domani in segno di lutto, molte le città che hanno cancellato gli eventi natalizi o spento le luminarie.