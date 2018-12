Carta geologica 4 regioni Centro Italia

Uno "spaccato" geologico che spazierà dall'Adriatico al Tirreno, abbracciando la Pianura Padana. Verrà realizzato dalle Regioni Marche, Emilia Romagna, Umbria, Toscana e dall'Università di Siena attraverso una carta geologia interregionale in scala 1:250.000. L'obiettivo è fornire, con coerenza scientifica e informatica, un quadro geologico complessivo dei quattro territori regionali. La Giunta regionale delle Marche ha approvato lo schema di accordo che verrà sottoscritto prossimamente. "La conoscenza geologica è fondamentale per poter correttamente programmare, pianificare e tutelare il territorio - dice la vice presidente Anna Casini, assessore all'Urbanistica -. Sono questioni che interessano, in modo analogo, le quattro regioni appenniniche che hanno già stipulato, nel 2012 e rinnovato nel 2015, un protocollo d'intesa per implementare una base informativa geologica, a partire dai propri dati disponibili".