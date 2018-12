Anziano scomparso,trovati abiti e scarpe

Sono stati ritrovati nei pressi del depuratore di Jesi abiti, scarpe e documenti dell'83enne scomparso da domenica pomeriggio dopo essersi allontanato a piedi dalla sua abitazione di via Piandelmedico dove vive con il fratello. Le ricerche si erano concentrate in queste ore nell'area del depuratore, in particolare le vasche di ossidazione nei cui paraggi sono stati trovati gli oggetti appartenuti all'anziano. Continuano comunque gli appelli del comune di Jesi che attraverso i propri canali social invita la cittadinanza a dare segnalazioni utili alle ricerche, rivolgendosi al 112.