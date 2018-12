Gara velocità Ss16,via due patenti guida

(ANSA) - CASTELFIDARDO (ANCONA), 3 DIC - Al volante rispettivamente di una Wolkswagen Golf e di una Bmw 320, due 22enni residenti nel Maceratese gareggiavano in velocità sulla Ss16 nella zona di Castelfidardo, con ripetuti sorpassi reciproci. Per questo i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Osimo hanno ritirato loro le patenti di guida. I due giovani sono stati anche denunciati alla Procura di Ancona per aver "gareggiato in velocità alla guida di veicoli a motore".