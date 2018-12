Droga, 27 misure cautelari Ps e Cc

(ANSA) - MACERATA, 3 DIC - Sono in corso di esecuzione nei confronti di 27 cittadini extracomunitari - in prevalenza di origine nigeriana - ordinanze cautelari personali (arresti ma anche misure di obbligo e divieto di dimora) per concorso in spaccio di droga, emesse da vari gip su richiesta del Procuratore di Macerata Giovanni Giorgio. I provvedimenti, frutto di indagini distinte svolte dalla Polizia di Stato della Questura di Macerata e dai Carabinieri di Macerata e Tolentino, saranno illustrati domani dal procuratore in una conferenza stampa alle 11:30 in Procura a Macerata. E' solo l'ultima di una serie di operazioni, coordinate dalla Procura maceratese, contro lo spaccio di droga che fa capo a nigeriani: nell'ottobre 2017 la Squadra Mobile aveva sgominato una banda con 18 componenti.

L'attività anti-droga era stata ulteriormente intensificata dopo l'omicidio di Pamela Mastropietro, avvenuto il 30 gennaio scorso, per il quale è in carcere il pusher nigeriano Innocent Oseghale.