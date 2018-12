Lite, difende autista bus e resta ferito

Un 43enne senegalese è rimasto lievemente ferito la scorsa notte ad Ancona mentre difendeva l'autista di un autobus da due nordafricani che stavano cercando di salire sul mezzo senza pagare. Durante la lite uno dei due ha schiaffeggiato il 43enne. Sul luogo, in via IXXX Settembre sono intervenute le Volanti della Polizia e la Croce Gialla. Gli agenti hanno identificato i responsabili, l'ambulanza ha trasportato il senegalese all'ospedale di Torrette dove è stato curato per alcuni ematomi.