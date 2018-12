Fi: Celani, Pagliacci dimostrazione vitalità giovani azzurri

(ANSA) - ANCONA, 2 DIC - "La nomina in seguito al congresso, a vice coordinatore nazionale vicario di Forza Italia Giovani, è il riconoscimento per lo straordinario impegno sociale e politico profuso in questi anni da Alessio Pagliacci quale coordinatore dei giovani Berlusconiani delle Marche ma anche - sottolinea il vice presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Piero Celani - della determinazione che ha sempre animato Alessio spinto dagli ideali e dai valori di Forza Italia e dalla sua voglia di fare impegnandosi sempre in prima linea sul territorio". "Alessio Pagliacci - prosegue - è la migliore dimostrazione della straordinaria vitalità dei giovani azzurri delle Marche: ragazze e ragazzi, che con la loro militanza, nelle piazze, in strada e tra la gente hanno dimostrato con i fatti cosa vuol dire far parte di un movimento giovanile". "Ora che è stato chiamato ad incarichi nazionali siamo certi che Alessio saprà dimostrare ancor di più le sue non comuni doti - conclude Celani - ponendole sempre al servizio della comunità con rinnovata energia e determinazione. A lui, al neo coordinatore nazionale Stefano Cavedagna e agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza nazionale, i miei migliori auguri di buon lavoro".(ANSA).