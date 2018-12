Rogo danneggia uffici ditta trasporti

Un incendio ha danneggiato in maniera molto grave gli uffici di una ditta di trasporti in via Primo maggio alla Baraccola di Ancona, chiusi al momento del rogo. La combustione e il calore irradiato dalle fiamme, divampate per cause in fase d'accertamento, hanno causato i danni più rilevanti a circa 200 metri quadrati dei locali. Una porzione altrettanto ampia della ditta è stata danneggiata in maniera importante. Il pronto intervento dei vigili del fuoco di Osimo e Ancona, giunti sul posto con quattro automezzi e 14 unità, ha evitato la propagazione dell'incendio che poi è stato spento. Il sito è stato messo in sicurezza dai pompieri e dichiarato inagibile. Nessuno è rimasto intossicato o ferito.