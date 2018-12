Pd, domani voto per segretario regionale

Elezione del segretario regionale e degli 80 delegati dell'Assemblea regionale del Pd domani nella Marche. Nelle cinque province sono stati approntati, fa sapere il partito, 243 seggi che saranno aperti dalle 8 alle 21. I risultati potrebbero arrivare già domani sera. In corsa per la segreteria ci sono: Giovanni Gostoli, 36 anni, segretario Pd della provincia di Pesaro Urbino, appoggiato, tra gli altri, dal presidente della Regione Luca Ceriscioli, dal sindaco di Pesaro e dai segretari provinciali; e Paolo Petrini, 55 anni, ex deputato del Fermano, che ha tra i sostenitori gli ex parlamentari Emanuele Lodolini e Piergiorgio Carrescia, i sindaci di Ancona, Macerata, Recanati e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo. Potranno votare coloro che hanno compiuto 16 anni: oltre ai 9.248 iscritti marchigiani del Pd, anche i non iscritti (al costo di due euro) Per l'Assemblea i collegi sono quattro: Pesaro Urbino (25 seggi), Ancona (22), Macerata (15) e Ascoli Piceno-Fermo (18).