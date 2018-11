M5s: Gentiloni, spero ora smettano di fare primi classe

(ANSA) - ANCONA, 29 NOV - "Non so, sarebbe una polemica facile, mi auguro che almeno serva a smettere di fare i primi della classe e forse a darsi un po' da fare per ridurre i danni che si stanno facendo al Paese". Lo ha detto Paolo Gentiloni ad Ancona, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se M5s stesse usando due pesi e due misure nelle vicende di Luigi Di Maio e del padre.(ANSA).