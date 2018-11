Laboratorio droga Hotel House, 5 arresti

(ANSA) - PORTO RECANATI (MACERATA), 28 NOV - I carabinieri hanno arrestato 5 persone sorprese, durante un'irruzione in un appartamento al quinto piano dell'Hotel House, mentre preparavano e suddividevano in dosi dell'eroina: si tratta di tre pakistani, di 29, 37 e 31 anni, di una marocchina di 38 anni e di un'italiana di 29. L'operazione è scattata dopo l'arrivo di una delle due donne nell'appartamento con un ovulo da 50 gr di eroina pura ancora da tagliare e altre sostanze. L'ovulo è stato trovato e sequestrato, così come 10 gr di eroina pronta per la suddivisione in dosi, 26 gr di mannitolo (sostanza da taglio), una dose da 2 gr di eroina, una dose di hascisc da mezzo grammo, 535 euro in contanti, 7 telefoni cellulari, 12 Sim, bilancino di precisione, coltello e forbice per confezionare le dosi. Nel parcheggio del condominio sono stati inoltre identificati 7 tossicodipendenti (molti residenti fuori provincia) che hanno confermati di essere acquirenti di stupefacenti dal gruppo arrestato, che saraà processato per direttissima.