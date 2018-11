Sequestro 30 kg molluschi non tracciati

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 27 NOV - I controlli della Guardia costiera sulla filiera della pesca hanno permesso di sequestrare circa 30 kg di molluschi non tracciati a un ristorante cinese a Senigallia. La Guardia costiera ha passato al setaccio una decina di esercizi tra grossisti, commercianti e ristoratori: solo uno è risultato irregolare rispetto alle norme sulla tracciabilità dei prodotti ittici. Sono stati rinvenuti decine di kg di molluschi cefalopodi congelati sprovvisti di ogni informazione obbligatoria sulla loro tracciabilità e salubrità. Gli alimenti rischiosi per la sicurezza alimentare sono stati immediatamente sequestrati affinché non arrivassero nei piatti dei clienti dell'esercizio. Al proprietario è stata inflitta una multa di circa duemila euro.