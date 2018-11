Manovra:Tajani,Governo fa marcia indietro? Ha capito errore

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 26 NOV - "Il problema è a Roma più che a Bruxelles. Se il Governo italiano vuole fare marcia indietro, come lasciano intendere alcune dichiarazioni, vuol dire che ha capito di avere sbagliato. Peccato che questi errori hanno mandato in fumo decine delle centinaia di miliardi di risparmi degli italiani. Se hanno capito l'errore commesso, meno male. Mi auguro che sia così, che ci sia un'inversione di tendenza da parte del Governo. Vuol dire che avevamo ragione noi a dire che questa manovra non va bene, soprattutto per gli interessi degli italiani". Così il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Camerino. (ANSA).