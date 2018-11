Si gira wedding web series ad Ascoli

ll Caffè Meletti in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno e la Galleria d'arte contemporanea "Osvaldo Licini" dove è custodita la celebre "Amalassunta" del pittore marchigiano. Sono i luoghi dove, lunedì 26 e martedì 27, si svolgeranno le riprese finali della wedding web series sostenuta dalla Marche Film Commission-Por Fesr 2014-2020 e prodotta dal centro Piceni Art For Job di San Benedetto del Tronto diretto da Sandro Angelini. I protagonisti Tom (Federico Calistri) e Sibilla (Rebecca Liberati) e le loro rispettive famiglie saranno impegnati di fronte alle telecamere che immortaleranno due luoghi simboli di Ascoli. Si tratta di una produzione locale con la presenza-record nella scena finale di oltre 80 attori, provenienti dal Piceno e da tutte le Marche. La trama della serie web si articola in sei episodi, coinvolgenti e ricchi di colpi di scena con protagonisti Sibilla e Tom, due giovani innamorati alla vigilia delle nozze civili che si celebrano Borgo Storico Seghetti Panichi (Castel di Lama).