Cc arrestano due persone, 500 gr hascisc

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Jesi hanno arrestato due stranieri tra i 20 ed i 30 anni. Erano stati individuati nel Parco del Vallato come probabili spacciatori, poi nella nottata sono stati bloccati in una casa case disabitata del centro storico, all'interno della quale erano occultati circa 100 grammi di hascisc diviso in 15 dosi e mezzo panetto, oltre a 400 euro in contanti, forse provento dell'attività di spaccio. Gli arresti si inseriscono nell'ambito delle attività programmate per il contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti, in particolare nei luoghi maggiormente frequentati da ragazzini e adolescenti. In particolare per il Parco del Vallato e zone limitrofe, dove sono state registrati episodi di spaccio e di vandalismo, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha disposto dal 15 novembre l'intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo.