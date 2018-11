Cinghiali,protesta agricoltori a Regione

(ANSA) - ANCONA, 20 NOV - Circa 200 agricoltori di Cia, Copagri, Confagricoltura, Frima, Fedagri Confcooperative provenienti da tutte le Marche, anche con mezzi agricoli, hanno protestato davanti a Palazzo Leopardi, sede dell'aula consiliare regionale, ad Ancona per chiedere alla Giunta di dare seguito alle delibere contenenti provvedimenti per i danni causati da cinghiali e di prendere altre misure specifiche. Al sit-in, durante il quale sono stati esposti cartelli ("La burocrazia fa più danni dei cinghiali") e sventolate bandiere delle associazioni, hanno partecipato anche sindaci e assessori. Tra le richieste, dare seguito alla delibera che autorizza gli agricoltori a usare chiusini per catturare cinghiali e a sparare agli ungulati se in regola con i permessi o di chiamare un selecacciatore di fiducia, "l'intervento della forza pubblica (guardie forestali e venatorie) per abbattere cinghiali ancora in sovrannumero" e anche "tempi certi per i risarcimenti danni". Una delegazione ha incontrato la vice presidente Casini.