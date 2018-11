Scappato con minore, trovato da polizia

E' stato rintracciato dalla Squadra Mobile di Ancona a Chiaravalle e verrà espulso Tarek Abbassi, 21 anni, il tunisino che aveva intrecciato una relazione sentimentale con una 17enne di Vicenza la quale si era allontanata con lui lo scorso 24 ottobre dalla città veneta ed era tornata solo tre giorni fa dalla sua famiglia. L'uomo, pregiudicato, ricercato, ritenuto pericoloso, in precedenza non aveva ottemperato a un provvedimento di espulsione del Questore di Torino. E' stato trovato presso l'abitazione di un suo famigliare, nascosto in un armadio. E' stato denunciato per sottrazione consensuale di minorenne dagli agenti guidati da Carlo Pinto e sono state avviate le procedure di espulsione.