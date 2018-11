Sisma, Bolognola riparte con arrampicata

In una zona rocciosa verticale realizzate dieci vie di arrampicata sportiva e alpinistica anche a scopo didattico. Un esempio di rilancio dei territori colpiti dal sisma è il progetto "Verticale 1070" inaugurato a Bolognola. E' stato realizzato dal Collegio delle guide alpine delle Marche per inserirsi in un contesto di integrazione con altre iniziative riguardanti la valorizzazione sociale, locale e ambientale in un territorio martoriato dal sisma con notevoli danni a livello infrastrutturale, sociale ed economico. "Il Piano di rilancio strategico delle aree del sisma passa attraverso un lavoro corale con tutti i soggetti interessati a partire dai sindaci" ha commentato alla cerimonia il presidente Luca Ceriscioli. "Visto che le opere danneggiate dal sisma erano finanziate - ha spiegato - le risorse delle donazioni potevano essere utilizzate su iniziative che creassero, occupazione, per dare opportunità al turismo e portare in questi territori le persone a vedere posti meravigliosi". Alla presentazione del progetto c'erano, tra gli altri, la sindaca di Bolognola Cristina Gentili e il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci, vice presidente dell'Ente Parco dei Sibillini e ora facente funzioni di presidente.