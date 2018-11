Blitz interforze Hotel House, 4 denunce

Quattro denunce per detenzione di droga a fini di spaccio, violazione del foglio di via e ricettazione. Questo il bilancio di un blitz notturno della task force formata da carabinieri, polizia e guardia di finanza all'Hotel House, grattacielo multietnico a Porto Recanati, portata a termine con l'ausilio di 50 uomini, 22 pattuglie e tre unità cinofile. Sono stati controllati 25 appartamenti e identificate 72 persone. In un alloggio sono stati trovati hascisc già suddiviso in dosi ma anche capi d'abbigliamento contraffatti. In un'autovettura in sosta sotto il condominio c'era invece eroina oltre a dieci panetti di sostanza da taglio. L'operazione si inquadra in una serie di servizie straordinari voluti dal questore Antonio Pignataro e dai comandanti provinciali dell'Arma, col. Michele Roberti, e della guardia di Finanza, col. Amedeo Gravina.