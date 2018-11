Bando sport,34 progetti Marche approvati

Trentaquattro progetti approvati in 32 Comuni delle Marche e 11,8 milioni di euro di finanziamento nell'ambito del bando sport e periferie 2017 arrivato a compimento. Lo annuncia il presidente della Regione Marche Luca Ceriscili. Alle Marche è andato il 10% dei fondi a disposizione "cinque volte quello che in proporzione dovrebbero avere". Per Ceriscioli "è il segno di una forte collaborazione in questi anni tra le Regioni e il Coni nazionale e regionale che ha dato frutti in tutte le direzioni compresi gli investimenti per la riqualificazione degli impianti sportivi. Se portiamo a casa tanti risultati - osserva - è anche grazie ad un sistema che valorizza lo sport in Italia. Pensare, come sta facendo il Governo, di occupare queste istituzioni cancellando autonomia e indipendenza del Coni, l'autogoverno del mondo dello sport, è per noi qualcosa di aberrante. Difenderemo fino all'ultimo questa autonomia perché crediamo in un sistema che ha dato tanto alla nostra Regione".