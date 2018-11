Bazar droga in casa, due arresti

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 16 NOV - La polizia ha arrestato due persone a Senigallia per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Si tratta una 40enne italiana e di un 30enne albanese, finito agli arresti domiciliari dopo un blitz nella loro abitazione lungo la SS16, al termine di un'attività investigativa. Il fiuto del cane antidroga Wally ha permesso di trovare e sequestrare decine di involucri con sostanze stupefacenti di vario tipo: cocaina, eroina e marijuana, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi e a denaro contante ritenuto provento di spaccio. I due, già pregiudicati, sono finiti agli arresti domiciliari secondo quanto stabilito dall'Autorità Giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.