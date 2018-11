Tetto pericolante, evacuate 11 persone

(ANSA) - ANCONA, 13 NOV - Undici persone, appartenenti a quattro nuclei familiari, sono state evacuate in serata da uno stabile dell'Erap in via Marchetti ad Ancona per il rischio di un crollo del tetto. Nei giorni scorsi un inquilino che abita al secondo e ultimo piano, ha sentito degli scricchiolii dal sottotetto. E' salito tramite una botola e ha notato che le travi di legno di sostegno del tetto erano piegate e ammalorate a causa di infiltrazioni d'acqua. I condomini si sono rivolti all'Era, che ha mandato dei tecnici per montare delle puntellature nell'appartamento al secondo piano. Ma oggi queste hanno cominciato a incurvarsi e l'amministratore del condominio ha chiamato i vigili del fuoco, che hanno chiuso l'edificio inagibile. Sul luogo anche l'assessore del Comune di Ancona Stefano Foresi. Le persone evacuate trascorreranno la notte in un hotel. Domani è previsto un sopralluogo alla luce del giorno.