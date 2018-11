Bandiera italiana imbrattata e staccata

Gesto vandalico ai danni della bandiera italiana alla Darsena Borghese di Fano, storico edificio oggi sede della sezione locale dell'Associazione Nazionale marinai d'Italia. Ignoti hanno ammainato il tricolore che solitamente sventola sul pennone davanti alla sede, imbrattandolo e lasciandolo sporco e abbandonato a terra, dopo aver manomesso anche il gancio in cima al pennone in modo da rendere impraticabile l'alzabandiera. Se ne sono accorti gli stessi marinai in pensione che in mattinata si erano recati in sede per pulire il prato antistante. Il presidente della sezione fanese dell'Anmi, ammiraglio Pio Bracco, ha presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri di Fano, ipotizzando il reato di vilipendio alla bandiera italiana. Gli inquirenti dovranno appurare se il gesto è riconducibile ad una bravata oppure ad ambienti estremisti.