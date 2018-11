Sisma, 'Una giornata per bene' ad Ascoli

Educare alla conoscenza di quello che mangiamo e beviamo, dare visibilità a chi produce avvalendosi di soggetti con difficoltà di varia natura (ex tossicodipendenti, disabili, ex prostitute ecc.) in un mix che contribuisca al rilancio del territorio della provincia di Ascoli Piceno colpito dal terremoto del 2016. Con questo spirito si svolge ad Ascoli presso Bottega del Terzo Settore "Una Giornata per Bene", evento di beneficenza realizzato dall'Associazione Culturale Amici per la Gola insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno nell'ambito del #masterplanterremoto. Ventuno seminari d'assaggio e degustazione dedicati all'enogastronomia del Piceno. E' il primo evento del ciclo "Piceno e Friends", il progetto realizzato da Amici per la Gola insieme alla Fondazione Carisap nel #masterplanterremoto per il rilancio dell'enogastronomia locale post-sisma.