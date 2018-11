Sbalzato fuori da auto, morto 37enne

Incidente mortale alle 7 lungo la circonvallazione provinciale di Lunano. Un operaio di 37 anni, sposato, di Mercatale di Sassocorvaro, è morto dopo esser uscito di strada con la sua Volkswagen Polo nell'affrontare una curva. L'impatto contro il guardrail lo ha scaraventato fuori dall'abitacolo (non aveva le cinture di sicurezza allacciate) facendolo precipitare per circa dieci metri. La morte è stata immediata. A ritrovare il corpo senza vita sono stati i vigili del fuoco di Macerata Feltria chiamati dal 118 che non riusciva a trovare il conducente della vettura uscita di strada. Il corpo era finito sotto una fitta vegetazione. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri.