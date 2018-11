Pesca, accordo Marche-Rep. Dominicana

E' stato siglato questa mattina il Protocollo di Intesa tra Regione Marche e Idecoop (Istituto di sviluppo e credito cooperativo) della Repubblica Dominicana, che sigilla la proficua collaborazione per il settore della pesca.

L'assessore Angelo Sciapichetti e la delegazione dominicana (Ramon Victoria Molina, sub direttore generale esecutivo, Marino Brito Pimentel, direttore Legale, e Ramon Osiris Blanco, direttore delle Relazioni internazionali e inter Istituzionali) accompagnata dal console onorario Ennio Di Foglio, hanno sottoscritto il documento che prevede un costante scambio di informazioni e collaborazione tecnica nel settore della pesca consolidando il rapporto di amicizia e cooperazione avviati da anni. "Si tratta di un primo passo per una collaborazione sempre più stretta tra Italia, Regione Marche e Repubblica Dominicana - ha detto l'assessore Sciapichetti - si intensifica il rapporto per la crescita e lo sviluppo di un importante settore, la pesca, e delle professionalità collegate".