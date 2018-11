Sguinzaglia pitbull contro agenti Ps

(ANSA) - ANCONA, 7 NOV - Durante un'irruzione della Squadra Mobile in un'abitazione occupata abusivamente da alcuni nigeriani e sospetto luogo di spaccio - c'era stato un provvedimento di sfratto mai eseguito -, uno di loro ha inveito con insulti e minacce contro gli agenti per poi sguinzagliare un pitbull. Il cane ha ferito alla mano il responsabile della Sezione antidroga medicato dai sanitari sul posto e poi in ospedale per una ferita che ha provocato un copioso sanguinamento. Sono intervenuti esperti dell'Asur per sedare il cane e condurlo sotto sequestro al canile comunale. In casa c'erano grammi di marijuana, due boccette di metadone, mannite e bilancini di precisione. Il nigeriano è stato denunciato per resistenza e lesioni. L'abitazione era stata oggetto a luglio di una procedura di sfratto mai eseguito. La posizione di altri otto nigeriani irregolari all'interno è al vaglio dell'Ufficio immigrazione. L'immobile è stato tolto dalla disponibilità degli occupanti abusivi e affidato al custode giudiziale.