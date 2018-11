Prime 'case dell'acqua' pubbliche Pesaro

Prime "case dell'acqua" a Pesaro. Una a Villa Fastiggi, l'altra al parcheggio del San Decenzio. A inaugurare il distributore di via della Concordia il sindaco Matteo Ricci e l'assessore Franca Foronchi con i vertici di Marche Multiservizi e Aato e al presidente del quartiere Luca Di Dario. Con loro, una rappresentanza delle medie della scuola Galilei. L'acqua, che proviene direttamente dalla rete acquedottistica locale, è disponibile in modalità refrigerata, frizzante o leggermente frizzante, al costo di cinque centesimi al litro. "L'acqua - osserva Ricci - va preservata e tutelata.

E' un bene primario, deve essere a disposizione di tutti ai prezzi più bassi possibili. Quella del nostro acquedotto è potabile e costantemente controllata. E in queste casette è buona come quella minerale".