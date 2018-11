Latitante italiano arrestato in Albania

(ANSA) - VENEZIA, 7 NOV - Un latitante italiano, Pasquale Scalise, 47 anni, di Mirano, è stato arrestato nel quartiere Ali Demi di Tirana (località nella quale era conosciuto con il nome Andrea) dai carabinieri di Venezia con il supporto della polizia albanese. L'uomo, che deve scontare 11 anni di carcere, è stato localizzato, grazie alla collaborazione della Direzione Centrale di Polizia Criminale. Scalise era colpito da mandato di cattura internazionale, emesso dalla magistratura di Ascoli Piceno per una condanna a 6 anni e 6 mesi per numerose truffe e ricettazioni commesse in tutta Italia e in particolare al nord, ai danni di aziende e privati anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici. Al rientro in Italia, a Scalise verrà notificato un altro analogo provvedimento emesso dalla Corte d' Appello de L'Aquila per una condanna di 5 anni relativa alla bancarotta fraudolenta di due società a lui intestate, la Punto Si e la Edil 4 di Martinsicuro (Teramo). L'uomo, in carcere a Tirana, è in attesa di estradizione.