Comune Pesaro, sconto bus per dipendenti

Anche per il 2019 i dipendenti del Comune di Pesaro potranno utilizzare il trasporto pubblico per spostarsi tra casa e lavoro a tariffe agevolate. Il Comune, oltre che aderente all'accordo territoriale, è coordinatore e promotore degli enti e associazioni nella consulta 'Tempi e Mobilità'. Sono 49 gli enti, tra cui la Regione Marche, che hanno sottoscritto anche quest'anno, l'accordo territoriale con Adriabus per il progetto sulla mobilità urbana sostenibile "Eppur si muove" per gli spostamenti dei dipendenti coordinato dal mobility manager del Comune. Adriabus fornirà a tutti i dipendenti degli enti aderenti alla consulta, abbonamenti urbani ed extraurbani delle varie tipologie con uno sconto del 20% (a carico di Adriabus). Gli enti dovranno attivare azioni per favorire l'utilizzo del trasporto pubblico come la rateizzazione dell'abbonamento in busta paga e maggiore flessibilità dell'orario di lavoro. L'obiettivo è incentivare l'uso del trasporto pubblico e favorire spostamenti ecosostenibili.