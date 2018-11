Incontri a Caldarola sulla ricostruzione

"Capire se ricostruire a Caldarola dove e come erano prima le case oppure modificare la fisionomia di alcune intere zone la cui perimetrazione ha fatto emergere criticità specifiche". E' il tema intorno a cui è ruotano una serie di confronti che proseguiranno fino al 4 dicembre organizzati dal Comune in collaborazione con l'arch.

Giovanni Marinelli dell'Università Politecnica delle Marche, per incontrare la cittadinanza, frazioni comprese, per comprenderne le esigenze e le volontà per programmare la ricostruzione post sisma. Al terzo appuntamento, a cui hanno partecipato molte persone, oltre al sindaco Luca Maria Giuseppetti, è intervenuto anche il comandante della locale Stazione dei carabinieri, mar.

Patrizio Tosti, anche per parlare di sicurezza e mettere in guardia i cittadini specialmente gli anziani: tra i rischi, quelli di possibili truffe, tentate di recente nel Maceratese, da parte di persone che si spacciano per tecnici o rappresentanti di forze dell'ordine per sottrarre valori.