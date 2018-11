Rimorchio si ribalta, intervento Vvf

Il rimorchio di un autotreno adibito al trasporto animali, fortunatamente vuoto al momento dell'incidente, si è ribaltato in via Madonna del Piano a Corinaldo. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperarlo e rimetterlo su strada: con l'ausilio dell'autogru è stato imbragato il rimorchio rimesso sulle proprie ruote. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente.