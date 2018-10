Carrara direttore Pergolesi-Spontini

Il Cda della Fondazione Pergolesi Spontini ha nominato il prossimo direttore artistico per il biennio 2019-2020. Per la prima volta nella storia del Teatro Pergolesi di Jesi, fondato nel 1798, la direzione artistica è stata affidata ad un compositore. Si tratta di Cristian Carrara, considerato tra i compositori più brillanti della sua generazione (ha 41 anni), autore di musica sinfonica e cameristica, ma anche di opere destinate al teatro musicale e alla televisione. Succederà a Vincenzo De Vivo, a lungo direttore artistico della Fondazione e tra i fondatori del Festival Pergolesi Spontini, il cui mandato terminerà alla fine del 2018. Carrara, in carica dal primo gennaio 2019, dovrà definire per i prossimi due anni il progetto artistico della Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi e del Festival Pergolesi Spontini.