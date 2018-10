Geologo-sindaco, qui non si muove nulla

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 27 OTT - "L'emergenza attuale è quella che scaturisce dal vedere che non si muove nulla. Le persone si deprimono nell'assistere a questo immobilismo". Lo ha detto il prof. Emanuele Tondi durante il convegno "Due, non arrendersi agli anni e ai governi che passano" , in una dele sedi dell'Università di Camerino, dove insegna geologia, in occasione dei due anni dalla scosse di fine ottobre 2016 geologia. Una struttura che ha retto al sisma perché costruita dopo il terremoto del '97. E' stata ferma soltanto poco tempo "grazie al fatto che, a differenza di altre situazioni, qui abbiamo preferito non aspettare i fondi della ricostruzione" ha tenuto a sottolineare Tondi, che ha vissuto l'emergenza terremoto sia come geologo, sia come sindaco di Camporotondo di Fiastrone (Macerata). "Nelle Marche la tendenza allo spopolamento, già in atto, crescerà nel futuro prossimo" ha aggiunto Nico Bazzoli, ricercatore dell'università di Urbino che ha presentato i primi dati di uno studio su questo tema.