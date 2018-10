Giuramento soldati volontari VFP1 Ascoli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 26 OTT - Oltre quattrocento soldati, frequentatori del Corso di Formazione per Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1) del secondo Blocco 2018, hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana in Piazza del POpolo ad Ascoli Piceno. Alla cerimonia hanno presenziato il comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Pietro Serino, la Medaglia d'Oro al Valor Militare Sergente Andrea Adorno. Il corso è stato intitolato al Caporale Piras Fedele, decorato di Medaglia d'Oro al Valor Militare per l'eroismo dimostrato a Campo Sile nel giugno 1918. A margine della cerimonia il generale Serino ha consegnato alla Bandiera di Guerra del 235/o Piceno la Croce d'Argento al Merito dell'Esercito, concessa dal Ministro della Difesa perché "in occasione del disastroso sisma del Centro Italia, interveniva tempestivamente nelle zone devastate, prodigandosi in una instancabile e generosa opera di soccorso, fornendo costante prova di dedizione e solidarietà".