Ferretti, accordo con fondo russo RDIF

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Joint venture tra FerrettiGroup, tra i leader mondiali dell'industria nautica, e il fondo sovrano Russian Direct Investment Fund (RDIF). Lo ha reso il gruppo italiano precisando che l'accordo è stato siglato a Mosca in occasione dell'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente russo Vladimir Putin. La joint venture punta a localizzare in Russia la produzione di imbarcazioni specializzate per operazioni di ricerca e soccorso, pattugliamento, ispezioni epidemiologiche sanitarie, lotta alla criminalita? e al terrorismo. Kirill Dmitriev, CEO di RDIF, ha dichiarato: "Il rinnovo della flotta di imbarcazioni specializzate e da diporto in Russia migliorera? anche la sicurezza delle acque e delle zone costiere". "Confidiamo - ha aggiunto l'AD di Ferretti, Avvocato Alberto Galassi - che questa unione ci rendera? in grado di competere con successo in mercati altamente selettivi come la nautica da diporto e, ancor piu?, nel settore delle navi per la sicurezza e la difesa".