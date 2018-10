Sisma, simulata evacuazione per 6.5

Evacuazione da un fabbricato con l'apposito allestimento di una teleferica e ricerca a persona su macerie operando mediante tecniche Usar (Urban search and rescue). Ma è solo uno scenario simulato, dopo un'ipotetica scossa di magnitudo 6.5, quello messo in atto nei giorni scorsi durante un'esercitazione di protezione civile promossa dal Comune di Serra dei Conti. Ha visto impegnati, oltre alle strutture comunali, i vigili del fuoco di Ancona, il 118 e la popolazione. Nel centro abitato i nuclei Saf (Speleo alpino fluviali) e le sezioni operative (versione sisma) di colonna mobile regionale hanno effettuato, in due scenari distinti, l'intervento di evacuazione da un fabbricato allestimento di una teleferica e la ricerca a persona sotto macerie.