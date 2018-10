Ottima qualità per Mele rosa Sibillini

(ANSA) - MONTELPARO (FERMO), 22 OTT - Ottima la qualità delle mele rosa, frutto tipico dei Sibillini, dalle elevate qualità nutritive. A segnalarlo è la Cia (Confederazione agricoltori) di Ascoli Piceno. "Abbiamo concluso la raccolta pochi giorni fa - dice Maurizio Curi, dell'azienda agricola 'La Golosa' a Montelparo -. Nonostante una quantità lievemente inferiore rispetto allo scorso anno, 250 quintali contro i 350 del 2017, il prezzo del prodotto non subirà variazioni, oscilla tra 2 e 2,50 euro". Le gelate della scorsa primavera e il caldo secco di luglio hanno limitato parte della produzione delle mele rosa, che comunque resta consistenze. "Il caldo di settembre - aggiunge Curi - ha fatto sì che le mele appena raccolte siano dolci, cosa che solitamente non accade in quanto bisogna sempre aspettare qualche giorno affinché diminuisca il tasso di acidità del frutto appena raccolto". Dopo il raccolto e mele vanno tenute all'aria aperta per prendere consistenza affinché acquistino il colore rosa.