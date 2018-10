Laurea honoris causa Unimc a Vormbaum

Laurea honoris causa di Unimc a Thomas Vormbaum uno dei maggiori studiosi internazionali del diritto penale. Modello perfetto di giurista umanista, il penalista tedesco ha tradotto, oltre a saggi scientifici, anche le opere di Dante Alighieri. Mercoledì 24 ottobre la cerimonia di conferimento, aperta dal rettore Francesco Adornato. La tradizionale laudatio sarà pronunciata - fatto insolito - non da uno, ma da due docenti, lo storico del diritto Luigi Lacchè e il penalista Carlo Piergallini, per dare conto delle principali "anime" scientifiche di Thomas Vormbaum, per il quale storia, diritto penale e giustizia rappresentano tre facce di uno stesso poliedro. Vormbaum ha tenuto corsi e conferenze in molti atenei d'Italia e di altri paesi. Con più di cinquecento pubblicazioni all'attivo, tradotto in varie lingue, il penalista tedesco ha coltivato tutti i generi letterari e ha fatto del suo Istituto di Hagen uno dei poli internazionali di eccellenza del diritto penale.