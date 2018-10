Ferito da Traini, arrestato per spaccio

(ANSA) - MACERATA,,20 OTT - Arrestato dalla polizia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale il 17 settembre nell'ambito dell'operazione "Scuole sicure", Gideon Azeke, il nigeriano 27enne ferito, con altre cinque persone, nel raid razzista di Luca Traini, è stato arrestato questa volta per spaccio di droga su disposizione del gip di Macerata Rosanna Buccini. A settembre Azeke aveva reagito con violenza agli agenti che volevano sottoporlo a controlli, prendendone due a calci e pugni e ingoiando un involucro forse contenente droga.

Aveva poi patteggiato una pena a un anno e 10 mesi, tornando in libertà con obbligo di firma. Ma le indagini coordinate dal procuratore Giovanni Giorgio e condotte dalla Squadra Mobile diretta da Maria Raffaella Abbate, hanno accertato numerose cessioni di eroina a partire dall'ottobre 2017. Ferito ad una gamba da Traini, Azeke era fuggito dall'ospedale per poi tornare per farsi curare. Ora si trova nel carcere di Montacuto ad Ancona, dove c'è anche Traini, condannato a 12 anni.