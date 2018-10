Terremoto: Silvestri, da emendamento impulso ricostruzione

(ANSA) - ANCONA, 19 OTT - "Fa male dirlo ma, a quanto pare, i quattro governatori maggioranza Pd, delle Regioni colpite dal Sisma del 2016, come ha sottolineato lo stesso commissario, continuano a 'rispondere non alla gente, ma alle logiche della vecchia politica'". Lo sottolinea in una nota Rachele Silvestri, portavoce M5s alla Camera dei Deputati. "Per snellire le procedure, all'interno del Decreto Genova .- spiega - è stato approvato un emendamento grazie al quale il commissario per il terremoto d'ora in poi potrà emanare ordinanze semplicemente consultando i governatori e dare quindi quel forte impulso alla ricostruzione richiesto dai territori e dai cittadini colpiti dagli eventi sismici. E pare evidente che i Presidenti delle Regioni non abbiano gradito questa perdita di potere', soprattutto nella gestione di centinaia di milioni di euro, rifiutando il nuovo corso della ricostruzione". "In questo modo - attacca - si pongono come 'strumento di opposizione anziché di costruzione'. Sulla pelle dei cittadini, rispondendo a logiche tipiche del Pd".(ANSA).