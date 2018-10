Moto: Rossi, oggi abbiamo capito poco

"Avevamo fatto alcune modifiche nel setting, ma in mattinata non ero particolarmente veloce. Nel pomeriggio la situazione non era fantastica, perché il circuito era metà asciutto e metà bagnato, ma ho cercato di restare in pista per continuare a provare. Domani serviranno altri test".

Così Valentino Rossi, dopo le prime libere del Gp del Giappone, quart'ultima prova del motomondiale, oggi chiuse con il 9/o tempo. "Non abbiamo capito tanto da questa prima giornata di prove libere - ha aggiunto il nove volte iridato - ma, sia Zarco sia Vinales, sono stati veloci in mattinata con il terzo e il quinto tempo: le loro prestazioni sono positive per la Yamaha.

Ora cercheremo di usare sempre meno possibile le gomme, abbiamo previsto un diverso bilanciamento dei pesi per stressare meno la gomma posteriore. Speriamo che le qualifiche si svolgano su asfalto asciutto. Ho scelto la media e non la soft ma, dopo pochi giri, scivolavo troppo, non avevo un gran passo".