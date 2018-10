Periferie,Ricci,buon accordo con Governo

"Buon accordo tra Comuni, Anci e governo per far partire i lavori del bando periferie" LO annuncia in un tweet il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, responsabile enti locali del Pd. "Grazie alla battaglia dei sindaci italiani e anche dei parlamentari Pd - prosegue - si va avanti e il governo torna sui suoi passi. Verificheremo che non ci siano sorprese in legge di bilancio". Solo per Pesaro - ricorda in una nota - "sono previsti finanziamenti per 11 milioni di euro che andranno a riqualificare un'ampia zona dietro alla stazione con la costruzione di ponti ciclabili sul Foglia, parcheggi, parchi".