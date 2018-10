Motogp Giappone, Lorenzo in dubbio

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Jorge Lorenzo a rischio forfait per il gran premio del Giappone in programma domenica sul circuito di Suzuka. "Non ci sono buone notizie, perché la frattura è più grave di quanto immaginassimo - ha rivelato lo spagnolo della Ducati durante la conferenza stampa piloti - Abbiamo fatto un doppia tac e la frattura non è migliorata, ma nelle prime Libere proverò in moto a vedere le mie sensazioni. Il rischio è che forzando nelle staccate la frattura si scomponga ulteriormente e che debba essere necessaria un'operazione. Il problema non è il dolore - ha sottolineato Lorenzo - già altre volte ho corso con il dolore, ma il peggioramento della frattura".