Esplosione Milano: mamma vittima,per noi ergastolo di dolore

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - "Noi siamo già stati condannati all'ergastolo da Pellicanò, all'ergastolo del dolore. Il dolore è stato l'unico protagonista di questa giornata. A noi la sentenza di oggi non cambia nulla. La giustizia ha fatto il suo corso". Sono le parole della mamma di Riccardo Maglianesi, il giovane morto assieme alla sua fidanzata Chiara Magnamassa e a Micaela Masella, per l'esplosione della palazzina di via Brioschi a Milano, commentando la decisione dei giudici d'appello che hanno ridotto la pena dall'ergastolo a 30 anni di carcere per Giuseppe Pellicanò il pubblicitario accusato di strage e devastazione. (ANSA).