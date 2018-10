Marche, Ariston Thermo sopra miliardo

Solo Ariston Thermo, che si conferma in vetta alla classifica delle imprese marchigiane 2017 curata dalla Fondazione Aristide Merloni, supera il miliardo di euro (oltre 1.569.739 euro; +9,9% di vendite). Al secondo posto, infatti, lo scorso anno la Tod's è scesa al di sotto della soglia per una leggera contrazione delle vendite (963.287 euro; -4,1%). Nelle prime dieci posizioni - tenendo conto delle società operative - l'unica variazione di rilievo rispetto all'anno precedente riguarda la Teamsystem spa (10/a) che ha raddoppiato il valore delle vendite tra il 2016 e il 2017 (oltre 217 milioni di euro; +98,3%). Scala al 13/o posto Bag spa (-4,4% di vendite). In classifica, dopo Ariston Thermo e Tod's spa, Biesse spa, Acraf spa, Profilglass spa, Elica spa, Carnj società coopeativa, Imac spa, IGuzzini illuminazione spa e Teamsystem spa. Rilevanti nel 2017 le prestazioni di Finproject (+50,8%; da 22/a a 14/a posizione) e Pigini (+96%; da 32/a a 17/a).