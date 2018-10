Ceriscioli, bene sblocco 180 milioni

"Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli lo aveva promesso ed è arrivato questo impegno al trasferimento di 180 milioni di euro.

Noi ne avevamo chiesti 43 in più, in totale 223, quindi vedremo anche cosa significa questa differenza. In ogni caso è una notizia positiva". Così il presidente della Regione Marche Luca Cariscioli commenta lo sblocco dei 180 milioni di fondi europei destinati all''emergenza per i Comuni del cratere sismico.

"Abbiamo cercato da subito di non generare allarme, anzi abbiamo chiaramente detto che non c'era nessun allarme, che era abbastanza usuale avere tra un contributo e l'altro una mancanza di disponibilità temporanea e che avremmo, nel caso, coperto con nostre anticipazioni. La risposta di Borrelli - ha aggiunto - dà ancora più rassicurazioni ai cittadini. Per me questo resta l'aspetto primario: fare in modo che i cittadini si sentano sicuri nell'avere a disposizione le risorse dell'emergenza che permettono di affrontare le situazioni quotidiane".