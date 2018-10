Tennis, Simona Halep sempre la n. 1

Camila Giorgi è la prima delle azzurre (al 28mo posto) nella nuova classifica mondiale Wta del tennis che vede al comando sempre la romena Simona Halep. La 27enne romena è in vetta per la 34esima settimana consecutiva (la 50esima complessiva): la Halep, al rientro a Mosca dopo il problema alla schiena, conserva 960 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Stabili Angelique Kerber in terza posizione e Naomi Osaka in quarta, mentre grazie alla finale a Tianjin guadagna un'altra posizione Karolina Pliskova, ora quinta, scavalcando Elina Svitolina.

Quanto alle azzurre, grazie al titolo appena conquistato a Linz la 26enne marchigiana Giorgi si porta al numero 28. Alle sue spalle perde 16 posti Sara Errani (scaduti i punti della semifinale a Tianjin 2017), adesso numero 92. Fuori dalle top 100, risale al numero 193 Jasmine Paolini, che scavalca Martina Trevisan, in lieve progresso (197esima), con Giulia Gatto-Monticone stabile al numero 202.